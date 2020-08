Zaak Roeland Oosten staat op pagina van coldcasekalender voor deze week

nieuws

Foto: coldcasekalender.nl

De pagina voor week 33 in de coldcasekalender staat in het teken van de nooit opgeloste dood van Roland Oosten. De politie hoopt dat de pagina in de kalender, die wordt verspreid in gevangenissen, tbs-instellingen en reclasseringskantoren, gaat zorgen voor nieuwe tips in deze zaak.

Meerdere mensen waren getuige toen de postmedewerker, in de nacht van 27 op 28 augustus 2007, in het water werd geduwd na een bezoek aan de woonark van zijn vriendin. Studenten zagen vanuit hun woonblok langs het water dat op de kade aan de zuidzijde twee mannen ruzie maakte en de een de ander een duw gaf. Ook twee mensen die over de Oude Kijk in ’t Jatbrug liepen, waren getuige.

De politie heeft nauwelijks sporen gevonden. Ook is er nooit een serieuze aanhouding van verdachten geweest in de zaak. De politie en nabestaanden van Oosten hopen nog altijd op tips en nieuwe sporen, zodat de dader gevonden wordt.

Heeft u tips? Meld deze dan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.