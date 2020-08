Woonhuis Haren koploper bij ‘Beste nieuwe gebouw’

nieuws

Een woonhuis is voorlopig koploper qua stemmen op ‘het beste nieuwe gebouw van Groningen’. Sinds dinsdag kan een keuze gemaakt worden uit 46 gebouwen. Dat hadden woensdagochtend om 10.45 uur al 1350 mensen gedaan.

De tussenstand is verrassend: niet het Forum Groningen of De Woldring gaat aan kop, maar het woonhuis ZwaartGruin in Haren. Dat heeft inmiddels 316 stemmen vergaard. De Woldring heeft er 189 en het Forum 118.

De wedstrijd is het begin van de Groninger Architectuurmaand die tot 18 september duurt. Naast de online stemmen zijn er ook prijzen van een vakjury en publieksjury. De prijs is een initiatief van de Stichting Dag van de Architectuur Groningen (DAG), GRAS en Atelier Stadsbouwmeester, om aandacht te vragen voor de kwaliteit van de gebouwde omgeving.

Op 18 september is de prijsuitreiking in het Forum. Stemmen kan via de website ‘groningerarchitectuurmaand.nl.