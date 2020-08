Woningen aan Meeuwerderweg ontruimd vanwege hoge concentratie CO

nieuws

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Een aantal bovenwoningen aan de Meeuwerderweg in de stad Groningen zijn maandagochtend enige tijd ontruimd geweest omdat er een hoge concentratie koolstofmonoxide gemeten werd. Bij het incident is niemand gewond geraakt.

De melding voor de hulpdiensten kwam rond 09.50 uur binnen die daarop met een tankautospuit ter plaatse gingen. “Wat er precies gebeurd is, is nog wat onduidelijk”, vertelt brandweerwoordvoerder Matthijs Noordhoff. “Op de begane grond was men met werkzaamheden bezig. Daarbij maakte men gebruik van een apparaat met een verbrandingsmotor. Welk apparaat dit is geweest, dat weet ik niet. Als zo’n motor aanstaat dan komen er verbrandingsgassen vrij. Eén van de gassen is koolstofmonoxide, CO.”

“Mensen uit woningen gehaald”

“Deze gassen zijn de bovenwoningen binnengedrongen. Eén van de bewoners had een CO-melder hangen die daarop vol in alarm sprong. De bewoner heeft direct de brandweer gebeld. Wij hebben uit voorzorg de mensen uit hun huizen gehaald en zijn gaan ventileren. Rond 11.00 uur zijn we weer teruggekeerd naar de kazerne, en was de situatie veilig.”

Maar CO? Is dat nu echt zo gevaarlijk?

“Ja. Het wordt de stille sluipmoordenaar genoemd. Je ruikt het niet, je ziet het niet en je proeft het niet.” Bij koolstofmonoxide in een ruimte kan koolstofmonoxidevergiftiging ontstaan. Symptomen zijn hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid en vermoeidheid. Bij langere blootstelling wordt dit gevolgd door bewusteloosheid en ten slotte de dood door zuurstofgebrek in de hersenen.

Kan het voorkomen worden?

“Ja, door een CO-melder aan te schaffen. Deze waarschuwt tijdig als er gevaar dreigt. Deze apparaten zijn te koop bij de bouwmarkt om de hoek.”