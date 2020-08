Wilde rit onder invloed van xtc over Eemshavenweg kost Assenaar 1350 euro

nieuws

Voor het rijden onder invloed van xtc en het veroorzaken van gevaar op de weg moet een 50-jarige man uit Assen een gecombineerde boete van 1350 euro betalen.

De politierechter veroordeelde de man dinsdagochtend voor de rit die hij precies een jaar en een dag geleden maakte over de Eemshavenweg en in Ten Boer.

Volgens RTV Drenthe reed de Assenaar met snelheden tussen de 60 en 130 kilometer per uur op de Eemshavenweg. Hij reed meerdere keren op de verkeerde weghelft. In Ten Boer reed de man met 50 km/u over de Emmerwoldseweg (in plaats van 30). Nadat de man met hoge snelheid over een fietspad aan de Wolddijk had gereden, zette de politie hem aan de kant.

De Assenaar hing een invordering van zijn auto of zijn rijbewijs boven het hoofd, maar omdat de man zelfstandig hulp had gezocht voor zijn problemen, streek de rechter over zijn hart en legde slechts een geldboete op.