‘Weinig kans dat Russisch ‘shortcut-vaccin’ nu in Nederland wordt toegelaten’

nieuws

Het Russische vaccin tegen het coronavirus is veel te weinig getest en zal daarom zeker niet worden toegelaten op de Nederlandse markt als dat zo blijft. Dat vertelt hoogleraar vaccinologie Anke Huckriede van de Rijksuniversiteit Groningen dinsdagmiddag aan De Telegraaf.

Volgens Huckriede is een vaccin dat slechts op 38 mensen getest is niet goed genoeg onderzocht voor de Nederlandse markt. De Russen hebben volgens de hoogleraar twee fases in het testen van medicijnen op mensen overgeslagen.

Rusland heeft een waarschuwing ontvangen van de Wereldgezondheidsorganisatie, omdat het zich niet aan de gebruikelijke procedures zou hebben gehouden. De Russische president Putin wil daar echter niets van weten. Volgens hem werkt het vaccin goed en heeft hij zelfs zijn eigen dochter laten injecteren met het middel.