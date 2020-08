Weer vertraging bij intrillen damwanden langs De Frontier

nieuws

Foto: Ecco van Oosterhout

Het weer en de ondergrond zorgen ervoor dat het intrillen van damwanden bij De Frontier opnieuw een week vertraging heeft opgelopen. Dat maakte Aanpak Ring Zuid maandagmiddag bekend.

“Door het hete weer van de afgelopen periode moet het trilblok regelmatig afkoelen om oververhitting te voorkomen”, zo schrijft de aannemer op de website van Aanpak Ring Zuid. “Hierdoor gaat het intrillen in een lager tempo dan gepland. Ook blijkt dat voor een aantal planken bij de Verlengde Lodewijkstraat een zwaarder trilblok nodig is, vanwege de grond hier. Dit betekent dat we nog zeker één week nodig hebben voor deze werkzaamheden.” De werkzaamheden duren zeker nog tot 22 augustus.

Het is al de derde keer dat aannemerscombinatie Herepoort de afronding van het intrillen op deze locatie uitstelt. In juni werden de werkzaamheden voor onbepaalde tijd stilgelegd, na de vondst van een onbekende waterleiding. Vorige week werden de werkzaamheden opnieuw gehinderd. Dit keer omdat laswerkzaamheden langer duurden dan verwacht.

De vertraging heeft ook gevolgen voor de planning voor het intrillen van damwanden bij het Oude Winschoterdiep. De heistelling die gebruikt wordt bij De Frontier is dezelfde als de stelling die nodig is op deze plek.