Waterbedrijf Groningen: “Wordt de volgende crisis een watercrisis?”

Droogte, berichten over watertekorten en waarschuwingen dat er wellicht geen water meer uit de kraan komt. Het Waterbedrijf Groningen heeft een filmpje online geplaatst waarin het uitlegt waar de problemen vandaan komen. Het filmpje wordt sinds een aantal dagen goed bekeken.

In Nederland is het afgelopen weekend nog nooit zo veel drinkwater verbruikt. Waterbedrijven roepen mensen op om te stoppen met het sproeien van tuinen, het vullen van zwembadjes en het wassen van auto’s. De waarschuwing geldt behalve voor de provincie Groningen voor nog acht andere provincies. Volgens het Waterbedrijf Groningen is het probleem niet nieuw. De afgelopen jaren wordt er steeds vaker gesproken over droogte.

Het Waterbedrijf spreekt van roofbouw. Meer water gebruiken betekent namelijk meer water oppompen wat grote consequenties heeft. In Groningen wordt drinkwater gemaakt uit grondwater. Hiervoor heeft het Waterbedrijf een vergunning. Het bedrijf mag niet meer water oppompen dan vergund omdat anders onherstelbare schade ontstaat in de diepe ondergrond. Om een watercrisis te voorkomen is bewustwording nodig. In het filmpje wordt uitgelegd hoe we aan ons drinkwater komen maar worden ook allerlei tips gegeven hoe je zuiniger met drinkwater om kunt gaan.

Het filmpje is hier te zien: