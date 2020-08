Wat wordt het beste nieuwe gebouw van Groningen?

Wordt het de Woldring, Forum Groningen of misschien het voormalig Expo-pand op de Grote Markt? Al deze gebouwen zijn in de race voor het beste nieuwe gebouw van Groningen. Vanaf dinsdag zijn de stembussen geopend.

De wedstrijd is het begin van de Groninger Architectuurmaand die tot 18 september duurt. Naast de online stemmen zijn er ook prijzen van een vakjury en publieksjury die stemmen op het beste nieuwe bouwwerk van de gemeente. De prijs is een initiatief van de Stichting Dag van de Architectuur Groningen (DAG), GRAS en Atelier Stadsbouwmeester.

“We willen vooral graag laten zien wat er zoal in Groningen gebouwd wordt”, zegt Clemens Gielingh van GRAS. “Het gaat niet alleen over of een gebouw er mooi uitziet maar ook hoe de openbare ruimte is, hoe goed een tunnel gemaakt is of hoe de stad omgaat met het fietsprobleem. Dat willen we graag laten zien aan het grote publiek.”

Maar waar moet een goed bouwwerk dan aan voldoen? “Het moet er mooi uitzien, maar er moet ook gekeken worden naar hoe het gebouw in zijn omgeving past en wat het doet met de buurt. In brede zin moet het eigenlijk een aanwinst zijn voor de stad.”

Op 18 september is de prijsuitreiking in het Forum. Stemmen kan via de website.