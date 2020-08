Waarom was de maan afgelopen nacht rood?

nieuws

Een roodgekleurde maan die in de nacht van maandag op dinsdag aan de Groningse hemel stond. Op de redactie van OOG Tv kwamen verschillende foto’s binnen van dit verschijnsel met daarbij de vraag: wat is het, en hoe kan het?

Onder andere Emmely stuurde een aantal foto’s van een rode halve maan boven de stad. “Hebben jullie een idee hoe het kan waarom de maan rood is?” Iemand anders schrijft: “Een schitterende rode halve maan boven de stad Groningen.” En niet alleen boven Stad. Ook boven Vlaardingen en in de buurt van Rotterdam was een rode maan te zien. Dat de maan rood kleurt wordt veroorzaakt door een combinatie van de hoek waaruit je de maan ziet en de samenstelling van de atmosfeer tussen jou en de richting van de maan.

De hoek

Om dit te begrijpen kan er het beste een vergelijking worden gemaakt met de zon. Als de zon ondergaat en dichtbij de horizon staat moet het zonlicht een lange weg afleggen door de aardatmosfeer. Tijdens deze route wordt het licht verstrooid door moleculair stikstof en zuurstof en minuscule stofdeeltjes. Het witte licht wordt hierdoor ontleed in verschillende kleuren. Het rode licht zoals we dat bij avondrood kennen komt voornamelijk door verstrooiing van zonlicht door stof en stofdeeltjes.

Hoe kan de maan dan roodkleuren?

Enerzijds door de hoek en anderzijds doordat er zonlicht op valt waarbij er in de atmosfeer stoffen aanwezig zijn die helpen bij de subjectieve kleurervaring. De maan reflecteert zonlicht en bij de passage van het licht door de aardatmosfeer kan een stof voor een kleureffect zorgen. Denk aan rook uit schoorstenen waardoor er in de lucht veel roetdeeltjes zitten. Ook gassen uit fabriekspijpen of campingvuurtjes kunnen hier aan bijdragen.

Mooie rode maan vandaag gezien met mij kleindochter nikita baars pic.twitter.com/gduJjItlUD — rob poot sr (@robpootsr) August 8, 2020

Strand, kampvuur, rode maan, zeevonk, goeie vrienden. 🥰 pic.twitter.com/w8WUIPuBD4 — Richard de Ruijter (@rrchrdd) August 7, 2020