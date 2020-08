VV Omlandia vult deel van coronagat in begroting met loterij

sport

Sven Gout, voorzitter van VV Omlandia Foto: Merijn Slagter

Ook VV Omlandia uit Ten Boer voelt de gevolgen van de coronacrisis. Om de begroting sluitend te krijgen, startte de club begin juli een loterij. Daarmee haalde de vereniging tot nu toe 11.000 euro op. De club hoopt nu met de laatste 400 beschikbare loten haar doel van 15.000 euro te bereiken.

Omlandia-voorzitter Sven Gout is erg blij met de grote hoeveelheid verkochte loten en hoopt dat ook de laatste 400 loten over de toonbank gaan: “Met het kopen van een lot maak je niet alleen kans op mooie prijzen, je laat er ook mee zien dat je waarde hecht aan het verenigingsleven in Ten Boer. Wij moeten het qua inkomsten puur hebben van de kantineomzet en dan is het verschrikkelijk zuur dat zo’n virus dat allemaal belemmert. Gelukkig rolt de bal inmiddels weer en is ook onze kantine weer geopend.”

De club vond een aantal sponsoren bereid om prijzen beschikbaar te stellen, waaronder waaronder een elektrische fiets ter

waarde van 2350 euro, 65-inch televisie ter waarde van 1100 euro en een laptop ter waarde van 600 euro. Een lot kopen kan via de website van de club of in de kantine van Omlandia tijdens openingstijden.