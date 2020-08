VV Gruno en Faraouni ambiëren linkerrijtje 2e klasse L

sport

Voetbalclub VV Gruno ambieert, met het aanstellen van coach Fouad Faraouni, komend seizoen een plek in het linkerrijtje van de zondag tweede klasse L.

De 42-jarige Faraouni werd opgepikt door Gruno nadat bekend werd dat hij met Groninger Boys niet tot een contractverlenging was gekomen. De thuishaven blijft hetzelfde, omdat beide clubs gebruik maken van Sportpark West-End in Vinkhuizen, maar voor de oefenmeester is het een stap omhoog van de derde naar de tweede klasse.

Faraouni is erg tevreden met de start bij zijn nieuwe club: “de trainingsopkomst is geweldig, we hebben een brede selectie en de groep is gretig om er gezamenlijk een mooi seizoen van te gaan maken.”

VV Gruno leek het afgelopen seizoen stijf onderaan te eindigen, maar pakte vóórdat de KNVB de competitie beëindigde nog wel een aantal punten. Voor Gruno pakte het sportief gezien uiteindelijk goed uit, want de KNVB besloot de regels voor degradatie en promotie niet toe te passen. Faraouni denkt dat zijn ploeg het beter gaat doen dan vorig jaar en hoopt zelfs op een plek in het linkerrijtje. Om dat te bewerkstelligen nam hij zijn broers Mohammed en Samad Faraouni en Omer Carigan van Groninger Boys mee en werd onder meer Nicky Smid van VV Waskemeer gehaald.

De selectie van Gruno bestaat nu uit negentien spelers en volgens Faraouni is het nu vooral zaak dat de selectie zich de speelwijze zo goed mogelijk eigen maakt. Als Faraouni de lijn doorzet van zijn tijd als coach bij Groninger Boys dan kan men in elk geval aanvallend voetbal verwachten.

Voor VV Gruno begint het seizoen in de groepsfase van de noordelijke districtsbeker. Daarin speelt het op 29 augustus thuis tegen VV Winsum, een week later gaat het op bezoek bij NEC Delfzijl om vervolgens af te sluiten met een thuiswedstrijd tegen GOMOS.

VV Gruno start op 20 september de competitie.

