Vuurbol boven Stad gezien

Diverse mensen hebben dinsdagavond rond 20.50 uur een vuurbol aan de hemel gezien. Meldingen komen behalve uit Groningen ook van andere locaties in het land.

“Zag vanavond een witte vuurbal boven Delfzijl”, schrijft Meteo Delfzijl op Twitter. “Ik denk dat het een meteoriet was, doofde richting het oosten uit. Er bleef een rookspoor achter.” Ook mensen in Groningen en Eelde maakten melding van de waarneming. Ook buiten de provincie werd de bol waargenomen. “Gezien vanuit Vriezenveen, Twente. Ik dacht dat het eens wensballon was”, schrijft Robert. Ronald: “Gezien in Valthe. Het was nog licht. Indrukwekkend om te zien. Groenig van kleur, vrij lang te zien.”

Een vuurbol is een heldere meteoor of vallende ster. Normaliter wordt een kortstondig lichtspoor achtergelaten als een meteoor in de atmosfeer van de aarde terechtkomt. Als het object echter groter is, is het lichtspoor langer.

