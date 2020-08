Vrouwenopvang Het Kopland begint met interventie bij huiselijk geweld

nieuws

Foto: Tumisu via Pixabay.com

Het Kopland is gestart met interventie bij huiselijk geweld vanuit de Vrouwenopvang in Groningen. Met kortdurende, ambulance trajecten wil de stichting proberen om patronen van huiselijk geweld te doorbreken en daarmee opvang van vrouwen in de opvang voorkomen.

“Samen met het gezin willen we de thuissituatie weer veilig maken”, vertelt Paulien Sissingh, hoofd van de Vrouwenopvang in Groningen. “We hopen dat de vrouwen daardoor thuis kunnen blijven wonen en niet naar de Vrouwenopvang hoeven te verhuizen.” Samen met de betrokkenen wordt een veiligheidsplan gemaakt, patronen in de relatie worden inzichtelijk gemaakt. Hierin wordt nauw samengewerkt met het lokale veld, die de begeleiding vervolgens overneemt.

De interventie is ook belangrijk voor kinderen, zo stelt Het Kopland. Een andere school, andere vriendjes maken en wennen aan een nieuwe leefsituatie zorgen voor extra stress naast het trauma van huiselijk geweld.

Gezinnen kunnen naar deze vorm van interventie worden verwezen door WIJ(k)-teams, Veilig Thuis, de Huisarts, het Ziekenhuis of de politie. Ook kunnen gezinnen zichzelf aanmelden bij Het Kopland. Voor meer informatie zie www.hetkopland.nl.