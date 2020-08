Vrijwilliger KEI-week besmet met coronavirus

nieuws

Archieffoto: de KEI-week van 2017

Een vrijwilliger van de KEI-week is besmet met het coronavirus. Dat laat de organisatie van de introductieweek woensdagavond weten op haar website.

De vrijwilliger werd dinsdag getest op het virus en kreeg woensdag te horen dat de uitslag positief is. De GGD heeft direct een bron- en contactonderzoek opgestart. “De vrijwilliger is in nauw contact geweest met vijf andere vrijwilligers voorafgaand aan de KEI-week”, laat de organisatie van de introductieweek weten. “Deze vijf personen zijn direct in thuisquarantaine gegaan voor een periode van veertien dagen.” Volgens de organisatie vertonen zij geen symptomen die horen bij een coronabesmetting. Uit het onderzoek van de GGD moet blijken of er nog meer mensen in nauw contact met de vrijwilliger zijn geweest.

De organisatie benadrukt dat de vrijwilliger voorafgaand aan de KEI-week besmet is geraakt en dat dit niet gebeurd is op een KEI-evenement. “Aangezien de besmette vrijwilliger niet aanwezig is geweest op evenementen tijdens de KEI-week is er op dit moment geen aanleiding om te vermoeden dat bezoekers van de KEI-week besmet zijn geraakt.” De KEI-week heeft overleg gehad met de GGD en besloten is om het introductieprogramma gewoon door te laten gaan.