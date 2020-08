Vrijheidsdemonstratie Stadspark trekt ongeveer 250 mensen

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De vrijheidsdemonstratie zondagmiddag op de Drafbaan in het Stadspark heeft zondagmiddag ongeveer 250 mensen op de been gebracht. Dat meldt Joey Lameris van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

“De sfeer is rustig en gemoedelijk”, vertelt Lameris. “Er zijn mensen die toespraken houden, er is muziek, en op het veld hebben zich ongeveer 250 mensen verzameld.” Het getal is een schatting. “De organisatie liet zojuist weten dat er vierhonderd tot 450 mensen op het veld zijn.” Volgens Lameris wordt er tegen verschillende onderwerpen gedemonstreerd. “Ik zie hier mensen rondlopen die Nexit-shirts dragen. Zij willen waarschijnlijk dat Nederland uit de Europese Unie stapt, ik zie de Nederlandse driekleur ondersteboven wapperen en er zijn teksten te lezen als ‘stop de lockdown‘.”

De actie op de Drafbaan is de derde protestbijeenkomst sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland. In mei werd er actie gevoerd op de Ossenmarkt, in juni eveneens in het Stadspark.

Later meer.