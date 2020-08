Vrijdag broeierig warm, in het weekend onweersbuien, volgende week koeler

nieuws

Foto: Robbert Kuiper

Het wordt vrijdag een broeierige dag waarbij onweersbuien niet zijn uitgesloten. Volgende week gaat de temperatuur een stap terug doen en wordt het koeler. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Vrijdag is er geregeld zon maar is er ook kans op een regen- of onweersbui”, vertelt Kamphuis. “Deze buien dienen zich vooral in de loop van de dag aan. Bij een zwakke wind uit zuidwestelijke richting wordt het 26 of 27 graden en voelt het broeierig warm aan. In de nacht naar zaterdag daalt het kwik naar 18 graden en is er kans op een bui. Op zaterdag wisselen zon en wolken elkaar af en ook dan is er kans op een regen- en onweersbui. De meest actieve buien vallen in de loop van de dag. Het wordt dan 27 graden.”

“Ook op zondag blijft er de kans op een onweersbui bestaan. Het kwik schommelt op de rustdag nog altijd rond de hoogzomerse waarde van 27 graden. Na het weekend gaan de temperaturen geleidelijk aan naar beneden en de kans op buien blijft.”

Deel dit artikel: