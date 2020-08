Vreemd pakketje op stoep van politiebureau, of is het een gift?

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Op de stoep van het politiebureau aan de Rademarkt staat vrijdagavond een vreemd pakketje te wachten. Dat meldt Joey Lameris van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

“Het gaat om een tray met blikjes bier”, vertelt Lameris. “Hoe het er komt is een groot raadsel. Is het een gift voor de politie? Of zit er een andere bedoeling achter?” Voorbijgangers zijn het erover eens dat het raadsel alleen door de eigenaar kan worden opgelost. “Iemand die ik sprak denkt dat het misschien wel een gift van de politie aan de stad is om de burger een beetje tegemoet te komen in deze tijd.”

De tray met blikjes was rond 22.30 uur nog niet ontdekt door de agenten.