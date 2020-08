Vraagtekens rond nieuwe inrichting kruispunt Helperzoom

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Op social media-kanalen maken flink wat mensen zich zorgen over de nieuwe inrichting van het kruispunt Helperzoom. Volgens sommige mensen is het wachten op het eerste ernstige ongeluk.

Afgelopen week heeft de gemeente Groningen gewerkt aan een nieuwe inrichting nadat de oude situatie eveneens gevaarlijk was. Donderdagmiddag waren de werkzaamheden klaar. Belangrijkste verandering op de kruising met de Helperbrink is dat fietsers die vanaf het fietspad komen nu voorrang hebben op het autoverkeer dat vanaf de Helperzoom of Helperzoomtunnel komen. Autobestuurders vanaf de Helper Brink lopen tegen haaientanden aan. Een stuk van de weg is bij de werkzaamheden tijdelijk versmald en de snelheid is teruggebracht van 50 kilometer per uur naar 30. Daarnaast zijn de drempels verhoogd.

“Wel knap dat je voor elke oplossing weer een groter probleem weet te creëren”, schrijft iemand. “Weer een gevaarlijk fietskruispunt erbij”, zegt iemand anders. De gemeente laat weten dat het de situatie in de gaten houdt. Zo zijn er camera’s geïnstalleerd om de verkeersstromen te monitoren. Ook staan er verkeersregelaars.