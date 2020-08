‘Voorlopig geen mondkapjesplicht op middelbare scholen’

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Er komt vooralsnog geen mondkapjesplicht op middelbare scholen. Dat laat de VO-raad woensdag weten.

De VO-raad is de koepelorganisatie van alle scholen in het voortgezet onderwijs in ons land. Ee paar dagen geleden vroeg de raad aan het RIVM om nogmaals te kijken of alle huidige maatregelen vanwege het coronavirus op scholen voldoende zijn. Het RIVM laat nu weten dat er geen veranderde inzichten of adviezen zijn en dat het dragen van een mondkapje op scholen om die reden op dit moment niet nodig is.

Ondanks dat het niet verplicht is hebben verschillende middelbare scholen in het land toch een mondkapje verplicht gesteld. Eén van de redenen hiervoor is dat ook een kapje in het openbaar vervoer wordt gedragen. Het RIVM zegt daarop dat in het ov niet overal anderhalve meter afstand kan worden gehouden. Op scholen kan dit wel zeker als docenten op een slimme manier van lokalen wisselen na een lesuur.