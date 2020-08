Vooraf aanmelden bij bezoek noordelijke amateurvoetbal vanwege corona

sport

Foto Andor Heij Stadion Esserberg Be Quick 1887 avond

Voetballiefhebbers die de komende dagen oefenwedstrijden van Be Quick 1887 en Oranje Nassau willen zien, moeten zich vooraf aanmelden.

De maatregel is genomen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Op de sportcomplexen wordt een beperkt aantal toeschouwers toegelaten en door een registratie is dat beter te reguleren.

Be Quick speelt zaterdagavond in Assen tegen ACV. Potentiële bezoekers moeten ook een lijst invullen over hun gezondheid. Daarna wordt een bevestiging gestuurd waarmee de wedstrijd bezocht kan worden.

Dinsdagavond geldt in Hoogezand ook een dergelijke registratie als Oranje Nassau uit de stad op bezoek komt.

Het registratiesysteem is een initiatief van de clubs zelf. Afgelopen week werd het elders in het land, zoals bij vv Hoogeveen, ingevoerd. De KNVB heeft het idee omarmd en adviseert andere clubs dit ook te doen.