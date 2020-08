Von Rabenhaupt herdacht met korte plechtigheid op Waagplein

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

Met een korte herdenkingsplechtigheid en een kranslegging is Carl von Rabenhaupt, de veldheer die Groningen in 1672 beschermde tegen de bisschop van Münster, herdacht in het bijzijn van burgemeester Koen Schuiling en Commissaris van de Koning René Paas. De herdenking vond plaats bij de buste van Von Rabenhaupt op het Waagplein.

Tijdens de herdenking werd één minuut stilte in acht genomen. Na de plechtigheid vertrok het gezelschap naar de Martinikerk om de gerestaureerde maquette van de belegering van de stad Groningen te bekijken.

Von Rabenhaupt overleed op 12 augustus 1675, vandaag precies 345 jaar geleden. Voor vierduizend rijksdaalders verdedigde de veldheer de Stad in het rampjaar 1672 tegen de bisschop van Münster.