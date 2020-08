Nieuwe start voor Volksuniversiteit Groningen

Na een jaar van afwezigheid gaat Volksuniversiteit Groningen op 28 september aanstaande opnieuw van start. Het instituut heropent in de Doopsgezinde Kerk aan de Oude Boteringestraat.

“Ik ben zeer blij”, vertelt bestuurslid Salim Alfar. “Niet voor mezelf, maar vooral voor de mensen die het nodig hebben. Voor diegenen die op de markt geen instituut kunnen vinden voor volwassenen educatie die zo laagdrempelig is als de Volksuniversiteit. Het is een soort erfgoed wat eigenlijk moet blijven bestaan.”

De Volksuniversiteit werd in 2015 in een fusie veranderd in de Groninger Forum Academie, maar in 2019 is het Groninger Forum gestopt met de cursussen. Het personeel is niet bij de pakken neer gaan zitten en heeft de koppen bij elkaar gestoken. Na een aantal maanden met een projectgroep en een viertallig bestuur is de Volksuniversiteit klaar voor het cursusseizoen van 2020-2021

Cursisten kunnen zich aanmelden op de website van de Volksuniversiteit Groningen.