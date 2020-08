Voetenbadterras op Grote Markt gaat dit weekend in de herhaling

nieuws

Foto: Marleen Annema voor Marketing Groningen

De activiteiten die afgelopen weekend in de Groningse binnenstad werden georganiseerd vanuit het programma ‘Groningen Gastvrij’ gaan dit weekeinde in de herhaling. Naast het voetenbadterras op de Grote Markt komen ook de levende standbeelden terug.

“Door de corona maatregelen is de uitdaging voor ondernemers in de stad al groot genoeg. Dergelijke geluksmomentjes zorgen voor blije gasten en bezoekers, wat weer bijdraagt aan de positieve beleving van de stad. Zo blijkt ook uit de enthousiaste reacties die we ontvangen”, aldus Sjoerdje Drijfholt van Marketing Groningen.

De zogenaamde ‘geluksmomentjes worden herhaald in de binnenstad en verscheidene wijkwinkelcentra. Het programma Gastvrij Groningen wordt uitgevoerd en gefinancierd in opdracht van Het Fonds ondernemend Groningen, gemeente Groningen en Groningen Bereikbaar. In samenwerking met de Groningen City Club en Koninklijke Horeca Nederland.