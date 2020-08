Visserijcontrole levert 16 bekeuringen op

nieuws

Foto's:/filmpje: HSF Vissen

Diverse hengelsportfederaties, boa’s en politieagenten hebben afgelopen weekend een gezamenlijke visserijcontrole gehouden in Groningen en Noord Oost Drenthe. Zestien personen kregen een bekeuring.

Er werden in totaal 219 vissers gecontroleerd. Naast de bekeuringen werden ook nog 15 waarschuwingen uitgedeeld. Ze hadden geen VISpas bij zich of hielden zich niet aan de regels. In de gemeente Groningen werd onder meer gecontroleerd bij de Hamburgervijver, Gorechtkade, Van Starkenborghkanaal, Winschoterdiep, het Damsterdiep in Ten Boer en in Hoogkerk.

Bij het zien van de politie gooide een visser bij de Hamburgervijver zijn hengel weg en rende er vandoor. Agenten hebben de hengel meegenomen.