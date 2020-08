Vijf nieuwe coronabesmettingen in Groningen

nieuws

In de provincie Groningen zijn sinds dinsdag vijf personen positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit gegevens van het Coronadashboard van de Rijksoverheid.

Het RIVM meldt dat in Groningen het afgelopen etmaal 0,9 personen per 100.000 inwoners positief getest werden. Dit aantal ligt fors lager dan een dag eerder toen het getal nog op 1,9 stond. Uit open data blijkt dat de meeste besmettingen gevonden worden in de gemeente Groningen. In de afgelopen zeven dagen kregen hier 34 mensen te horen dat ze positief getest zijn. Opmerkelijk is echter de toename in Delfzijl. In de afgelopen zeven dagen werden hier 19 mensen positief getest. Het gaat om een uitbraak in een azc waarmee Delfzijl op de kaart staat als één van de gemeenten waar het aantal besmettingen snel stijgt.

In het Westerkwartier werd in de afgelopen zeven dagen 1 persoon positief getest, Het Hogeland 3, Midden-Groningen 2, Veendam 5, Pekela 1 en Westerwolde 4. In de overige gemeenten staan de tellers op 0. Landelijk werden er in het voorbije etmaal 552 nieuwe coronadiagnoses geregistreerd.