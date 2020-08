Vijf nieuwe coronabesmettingen in Groningen

nieuws

In de provincie Groningen zijn sinds maandag vijf personen positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers van het Coronadashboard van de Rijksoverheid.

Volgens het dashboard zijn het afgelopen etmaal 0,9 personen op de 100.000 inwoners in onze provincie positief getest. Maandag lag dit getal op 0,5 en zondag op 1,0. De meeste nieuwe besmettingen werden afgelopen etmaal gevonden in de gemeente Delfzijl. Daar steeg het aantal positief geteste personen met 3 van 48 naar 51. In de gemeente Groningen steeg het aantal met 1 van 287 naar 288 en in de gemeente Midden-Groningen liep het aantal positief geteste personen op van 44 naar 45.

In vergelijking met de cijfers van vorige week dinsdag werden in de afgelopen zeven dagen de meeste positief geteste personen in de gemeente Groningen gevonden. In deze gemeente steeg het aantal met 18 van 270 naar 288. In Delfzijl gaat het om 12 besmettingen, Midden-Groningen 6, Veendam 3, Stadskanaal 2 en Westerwolde 3. In de overige gemeenten bleef de teller op 0 staan.

Landelijk steeg het aantal nieuwe positieve testen in de afgelopen week met 3.588. Een week eerder waren dit nog 4.013. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 84, 32 mensen kwamen te overlijden.