Vier nieuwe coronabesmettingen in gemeente Groningen

nieuws

In de provincie Groningen zijn sinds vrijdag vier nieuwe coronabesmettingen ontdekt. Alle vier de besmettingen zijn gevonden in de gemeente Groningen. Dat blijkt uit gegevens van het Coronadashboard van de Rijksoverheid.

Uit de gegevens blijkt dat het afgelopen etmaal 0,7 mensen op de 100.000 inwoners in onze provincie positief getest werden. Vrijdag lag dit getal op 1,7, donderdag op 1,0. Alle vier de nieuwe besmettingen werden in de gemeente Groningen gevonden. Daar liep het aantal positief geteste personen op van 292 naar 296. In de overige gemeenten in de provincie werden geen nieuwe besmettingen gevonden.

In vergelijking met de cijfers van vorige week zaterdag blijkt dat in de afgelopen zeven dagen de meeste nieuwe besmettingen gevonden werden in de gemeente Delfzijl. Daar steeg het aantal positieve testen van 44 naar 63. In de gemeente Groningen liep het aantal op van 284 naar 296. In het Hogeland kwam er afgelopen week 1 geval bij, Midden-Groningen 1, Veendam 2, Stadskanaal 1 en Westerwolde 3. In de overige gemeenten zijn de tellers op 0 blijven staan.

Landelijk werden er afgelopen etmaal 501 positieve testen afgenomen. Het aantal patiënten dat zich op Intensive Care-afdelingen bevindt staat net als vrijdag op 34. Het aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen is gedaald met vier naar 96.