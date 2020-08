Verrassingsmuur vol gratis kadootjes op Grote Markt

nieuws

Foto: Nienke Maat

Op de Grote Markt staat zondagmiddag een zogenaamde verrassingsmuur vol gratis kadootjes. De muur maakt onderdeel uit van de zomerse stadscampagne ‘Vier de Groningse zomer’.

De verrassingsmuur is een oude daadwerkelijk gebruikte snackmuur. Met de kadootjes wordt een geluksmoment gecreëerd. Tijdens deze zomer wordt dat op verschillende manieren en momenten geprobeerd. Bijvoorbeeld met levende standbeelden in de binnenstad, vrolijke gastdames- en heren en een voetenbadterras. In het begin van de zomer is hiermee geëxperimenteerd en omdat het zo’n groot succes was is het verpakt in de stadscampagne ‘Vier de Groningse zomer’ die als boodschap ‘Leuk dat je er bent ja’, draagt.

Met alle geluksmomentjes worden de ondernemers gefaciliteerd. “In deze tijden is het inzetten op extra gastvrijheid nog belangrijker dan voorheen. Door de corona maatregelen is de uitdaging voor ondernemers in de stad al groot genoeg. Dergelijke geluksmomentjes zorgen voor blije gasten en bezoekers, wat weer bijdraagt aan de positieve beleving van de stad. Zo blijkt ook uit de enthousiaste reacties die we ontvangen”, aldus Sjoerdje Drijfholt van Marketing Groningen.

De verrassingsmuur opende om 12.00 uur en sluit om 16.00 uur en is te vinden op de zuidzijde van de Grote Markt.