Verplichte quarantaine voor mensen uit bron- en contactonderzoek

nieuws

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . FOTO MARTIJN BEEKMAN / MINISTERIE VAN VWS

Mensen die bij een bron- en contactonderzoek naar voren komen als mogelijk besmet met het coronavirus moeten verplicht in quarantaine. Wie zich niet aan de regels houdt is strafbaar en kan voor de rechter worden gebracht.

Dat heeft minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid dinsdagavond laten weten. Voorts maakte De Jonge bekend dat toeristen en reizigers uit oranje gebieden verplicht worden om in quarantaine te gaan. Nu is dit nog een dringend advies. “De laatste weken horen we van de GGD’en dat mensen niet goed meewerken met het bron- en contactonderzoek”, zegt De Jonge. “Dat is onze dijkversterking om te voorkomen dat we een tweede golf krijgen.” Volgens De Jonge moet het vrijblijvende eraf en moet er een verplichtender vorm komen.

Alle veiligheidsregio’s krijgen van De Jonge een aanwijzing om de verplichte quarantaine te regelen. Wie zich niet aan de opgelegde quarantaine houdt, is strafbaar en kan voor de rechter worden gebracht. De strafeis die hierbij hoort moet nog door het Openbaar Ministerie uitgewerkt worden.