Vermiste man (87) dood aangetroffen

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De vermiste man van 87 jaar waar vrijdagavond urenlang naar gezocht werd is in de nacht van vrijdag op zaterdag levenloos aangetroffen in het water van het Boterdiep nabij de Beijumerweg.

In het begin van de avond werd de vermissing gemeld waarna er vrijwel direct een Burgernetactie werd opgestart. Halverwege de avond rukten de hulpdiensten uit naar de Beijumerweg. Duikers van de brandweer kamden de sloten in het gebied uit en met een boot, uitgerust met sonar, werd het Boterdiep afgezocht.

De zoekactie werd tegen middernacht gestaakt. Wel zochten politieagenten in de buurt van de Beijumerweg door. Zij vonden later in de nacht het lichaam. De Technische Recherche, TR, kwam ter plaatse om onderzoek te doen naar de doodsoorzaak. De politie laat zaterdagochtend weten uit te gaan van een noodlottig ongeval. Ze bevestigt dat het slachtoffer de persoon is waar vrijdagavond naar gezocht is. Omwille van de privacy worden er verder geen mededelingen gedaan.