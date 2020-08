Verdwenen boom Hereplein is niet gekapt

nieuws

Foto: Gemeente Groningen

‘Waarom is die mooie en grote boom bij de parkeerplek van de Van Panhuys villa aan het Hereplein gekapt? Kan hiervoor geen vergunning vinden’, schrijft een bewoner aan de gemeente.



Het antwoord is helder: de boom is niet gekapt maar geknapt. Mogelijk als gevolg van storm of droogte.

‘Die is geknapt omdat hij heel droog was en toen zich vol zoog met regenwater. Gebeurt met wel meer bomen aan de singels nu, na regen’, weet een omwonende.

Dag Bart. De boom is niet gekapt, maar geknapt. Ofwel, omgewaaid. Zie ook de twee foto’s. Groet! ^ha pic.twitter.com/FWs98m4kzT — Gemeente Groningen (@gem_groningen) August 31, 2020