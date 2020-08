Verbazing over een nogal erg ‘geringd’ zwanenkoppel

nieuws

Foto: Henk Ellérie / ingezonden

Verbazing zondagochtend in de Groningse wijk Beijum. Nabij de Zuidwending werd een zwanenkoppel gespot dat geringd is, wat er op het eerste gezicht best wel heftig uitziet.

De foto’s zijn gemaakt door Henk Ellérie. Op de afbeeldingen is te zien dat beide zwanen een gele ring om de hals hebben gekregen waar een aantal nummers op staan. De ring lijkt vrij strak te zitten waardoor de foto’s nogal eng lijken. Toch valt het volgens de Zwanenwerkgroep Groningen mee. Sterker nog, het dragen van zo’n ring heeft geen enkel effect op het gedrag van de dieren, hoewel ze waarschijnlijk wel liever zonder ring zouden rondzwemmen.

Het ringen op deze manier is nodig omdat een zwaan zo makkelijk te herkennen is. De afgelopen jaren zijn duizenden zwanen door de Zwanenwerkgroep geringd. Omdat de dieren grote afstanden af kunnen leggen, en aan de hand van de letters en cijfers op de ring terugmeldingen worden gedaan, leert men veel over de leeftijd die bereikt wordt, de afstanden die afgelegd worden en hoe het gaat met de populatie.