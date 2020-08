Veertienjarige verdachte van steekincident aan Boelemaheerd meldt zich bij politie

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De veertienjarige jongen, die ervan wordt verdacht dat hij maandagmiddag een andere minderjarige jongeman neerstak aan de Boelemaheerd in Beijum, heeft zich dinsdagmiddag gemeld bij de politie.

De verdachte wordt dinsdagmiddag gehoord op het politiebureau, evenals andere getuigen van het incident.

Het slachtoffer van het incident raakte lichtgewond. De steekpartij was het gevolg van een ruzie op straat, waarbij het slachtoffer meerdere keren gestoken zou zijn. Naar omstandigheden maakt hij het goed en is hij inmiddels weer thuis, na behandeling in een ziekenhuis.

De 14-jarige verdachte van dit steekincident heeft zich zojuist bij ons gemeld. Hij wordt gehoord over zijn betrokkenheid bij het incident. Ook zijn we nog in gesprek met getuigen. — Politie Groningen (@polgroningen) August 4, 2020