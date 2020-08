Veertien nieuwe coronabesmettingen in Groningen

nieuws

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

In de provincie Groningen zijn sinds woensdagmiddag veertien nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat blijft uit de laatste cijfers van het RIVM.

Met de nieuwe besmettingen zijn nu 491 besmettingen met het virus vastgesteld sinds de uitbraak van de pandemie in maart. In de afgelopen drie dagen werden er geen inwoners van de provincie opgenomen in een ziekenhuis vanwege COVID-19.

Landelijk testten 577 personen positief op het coronavirus. Het landelijke reproductiegetal staat nu op 1,3, volgens het RIVM zijn nu 32.451 mensen in Nederland besmettelijk. In de afgelopen drie dagen werden elke dag ongeveer acht mensen opgenomen in een ziekenhuis, waarvan drie op een Intensive Care afdeling.