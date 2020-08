Veel schade bij verkeersongeluk Borgweg

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk woensdagavond op de Borgweg bij Ruischerbrug is een scooterrijder gewond geraakt. Dat meldt Joey Lameris van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 19.00 uur ter hoogte van de kruising met de Borgsloot. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Lameris. “De scooterrijder, een bezorgscooter, werd geschept door een automobilist. De scooterbestuurder kwam daarbij ten val.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Verpleegkundigen van de ambulance hebben het slachtoffer gestabiliseerd. Daarna is deze met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

Zowel de scooter als de personenauto liepen forse schade op. “Een bergingsbedrijf is zojuist ter plaatse gekomen. Deze zal de voertuigen wegslepen.” Hier kreeg de berger groen licht voor nadat een onderzoek van de politie naar de toedracht afgerond was. Vanwege het ongeluk was de weg enige tijd afgesloten.