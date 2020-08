Veel kritiek op plannen gemeente voor drafbaan

nieuws

Er was woensdagavond veel kritiek te horen op de plannen van het gemeentebestuur met de drafbaan in het Stadspark. Achttien insprekers uitten hun bezwaren tegen een aantal raadsleden.

De gemeente wil een eind maken aan de slecht bezochte paardenkoersen, en de drafbaan geschikt maken voor grootschalige evenementen en concerten met maximaal 65 duizend bezoekers. Volgens de draverijvereniging KHRV liegt het college over de onderhoudskosten van de drafbaan. De gemeente spreekt van een investering van 250.000 euro per jaar, maar volgens de KHVR gaat het om slechts enkele duizenden euro’s.

Veel omwonenden van het Stadspark vrezen dat de overlast door bezoekers sterk toeneemt als er meer evenementen en concerten plaatsvinden. Door de toename van onder meer lawaai en afval zal de leefbaarheid in de omliggende wijken sterk afnemen.

Ook de natuurvereniging IVN is boos. Het Stadspark is de groene long van de stad, maar die functie komt in het gedrang door de toekomstplannen van de gemeente. Volgens het IVN komen woorden als natuur en ecologie in het voorstel niet voor. De evenementen vinden juist tussen april en september plaats, tijdens het ontluiken van de natuur en het broeden van de vogels. Het Stadspark lijkt te zijn verworden tot een businesscase, aldus het IVN.