Veel animo voor Vindicat en Albertus Magnus

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Ondanks dat de introductieweken voor de aanstaande eerstejaars studenten door de coronacrisis anders verloopt dan normaal hebben ze over belangstelling geen klagen. Sterker nog, het aantal aanmeldingen is veel hoger dan vorig jaar.

Bij Vindicat meldden zich de afgelopen periode 900 belangstellenden, terwijl er voor slechts de helft plaats is. Bij Albertus Magnus meldden zich 1.200 geïnteresseerden terwijl er bij deze vereniging plaat is voor 500 nieuwe leden. Door de coronamaatregelen verloopt de introductie dit jaar anders dan anders. De KEI-week vond weliswaar plaats maar bestond voornamelijk uit online activiteiten. Dit gold ook voor de introducties van de studentenverenigingen.

Dat de Groningse studentenverenigingen veel meer aanmeldingen kregen is iets wat ze ook bij andere verenigingen in het land zien. Oorzaak zit hem waarschijnlijk in het online. Studenten die belangstelling hebben kunnen zich online aanmelden vanuit hun luie stoel waardoor deze procedure dit jaar veel laagdrempeliger is.