Vastgoedondernemer Joshua C. gearresteerd op verdenking van fraude

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De bekende Harense pandjesbaas Joshua C. is deze week opgepakt door de politie in verband met een omvangrijk onderzoek naar fraude. Dat melden meerdere bronnen aan het Dagblad van het Noorden.

Wat de precieze toedracht is van de arrestatie en welke rol Joshua C. heeft gespeeld in de zaak is niet bekend. De politie en de gemeente willen zich niet uitlaten over de zaak.

Eerder deze maand werd al beslag gelegd op verschillende panden van de vastgoedondernemer, waaronder het woonhuis van C. De ondernemer had de afgelopen jaren meerdere conflicten met ondernemers en huurders. De SP riep hem in 2018 uit tot ‘Huisjesmelker van het Jaar’.