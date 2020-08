Vanmiddag om 12.00 uur protestactie in Stadspark

nieuws

Foto: Andor Heij

Op de Drafbaan in het Stadspark vindt zondagmiddag vanaf 12.00 uur een protestactie plaats. De actie is onder andere gericht tegen de coronamaatregelen.

Het is de derde keer dat er actie wordt gevoerd in Groningen sinds de uitbraak van het coronavirus. In mei gebeurde dit op de Ossenmarkt, een maand later stond men eveneens op de Drafbaan in het Stadspark. “De verwachting is dat de opkomst vele malen groter zal zijn dan bij de vorige demonstraties”, schrijft de organisatie. Verschillende protestgroepen hebben zich bij de actie aangesloten. In het Stadspark zullen verschillende sprekers het woord gaan voeren. De bijeenkomst vindt plaats met goedkeuring van de gemeente.

De laatste demonstratie op 28 juni trok ongeveer driehonderd mensen. Verschillende sprekers ageerden toen tegen het beleid van premier Mark Rutte (VVD) en de coronamaatregelen.