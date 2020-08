Vanaf volgende week aangepaste dienstregeling bij Qbuzz

nieuws

Foto Andor Heij

Vanaf volgende week maandag (17 augustus) rijdt Qbuzz met een aangepaste dienstregeling in Groningen en Drenthe. De vervoerder speelt daarmee in op gespreide roosters van scholieren en studenten en een toename van het aantal forenzen dat gebruikt maakt van busvervoer.

De bussen van Qbuzz gaan meer verspreid over de dag rijden. In de spits zal, in veel gevallen, even vaak een bus rijdt als in de daluren van de basisdienstregeling.

Ook probeert Qbuzz een meer flexibele dienstregeling op te zetten, door op- en af te schalen op het aantal bussen dat nodig is op een traject. “Mocht het op bepaalde trajecten drukker zijn dan verwacht, kunnen we daar extra bussen inzetten”, zo schrijft Qbuzz. “De extra ritten vervallen weer, zodra deze niet nodig blijken of wanneer bijvoorbeeld de maatregelen aangescherpt worden.” Reizigers moeten er dus rekening mee houden dat dienstregelingen tussentijds kunnen veranderen.

Qbuzz adviseert daarom om de reisplanner te gebruiken en sociale media te gebruiken. De flexibele busritten verschijnen ook in de bus op schermen en op digitale halteborden.

Een volledig overzicht van de wijzigingen is te vinden op de website van Qbuzz.