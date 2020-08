Van oude ringwegeik tot ingestort kunstwerk

nieuws

245 jaar stond de eik in Groningen. Gekapt voor de aanleg van de ringweg. In 1977 tot kunstwerk gemaakt. In 2010 omgevallen en nu te bezichtigen in het Stadspark.



245 jaarringen telde de kolossale eikenboom waaruit het beeld ‘Natuurlijk evenwicht’ gehouwen is. In de jaren zeventig werd deze eeuwenoude boom gekapt door de aanleg van de zuidelijke ringweg. Maar een deel van de boom ‘leeft’ daarna voort als kunstwerk.

Na 33 jaar is het beeld in 2010 omgevallen, omdat het was doorgerot. Het blijft liggen. Hiermee wil kunstenaar Jef Depassé het natuurlijke proces van vergankelijkheid laten zien. ‘Natuurlijk evenwicht’ ligt bij de kruidentuin in het Stadspark.