Utrechters willen ook Overweeghuis in Domstad

Foto: Nieuwstad Groningen

In Utrecht is een comité bijeen om ook in de Domstad een Overweeghuis voor prostituees op te zetten. De tijdelijke opvangplek voor sekswerkers is geïnspireerd op een huis met eenzelfde bestemming in Groningen, zo stellen de initiatiefnemers.

In de Domstad wordt de tippelzone in 2021 gesloten, zo stelt de Utrechtse Internetcourant. Het succes van het Overweeghuis in Groningen, wat werd opgericht toen de tippelzone sloot in 2019, maakt het ideaal voor een kopie in andere steden.

Of het huis er ook daadwerkelijk komt is nog onzeker, want zonder subsidie vanuit de gemeente of andere organisaties is een Overweeghuis in de Domstad geen haalbare optie.