nieuws

foto: Bob de Vries

Met ingang van 1 september is de Universiteitsbibliotheek aan de Broerstraat weer ’s avonds en in het weekend geopend. Ook is er vanaf die dag weer koffie en thee beschikbaar.

RUG-studenten kunnen een studieplek reserveren, voor maximaal 4 dagdelen per week. Voor het gebruik van een printer moeten studenten een tijdvak van een kwartier reserveren.

Omdat er op dit moment geen mogelijkheid is om in de koffiekamers te pauzeren, mag koffie of thee meegenomen worden naar de studiezaal.