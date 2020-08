UMCG start met onderzoek naar afbouw antidepressiva

nieuws

Het UMCG doet mee aan een landelijke onderzoek naar de afbouw van antidepressiva. De eerste deelnemer in Groningen is onlangs begonnen met het afbouwen van zijn antidepressivum.

“Huidige behandelrichtlijnen adviseren om na het herstel van de depressie in ieder geval een aantal maanden antidepressiva te blijven gebruiken”, vertelt psychiater en onderzoeker Sjoerd van Belkum. “Hoe lang iemand die hersteld is van een depressie antidepressiva moet blijven gebruiken, weten we echter niet goed. Voor sommigen is langer gebruik nodig, terwijl anderen misschien eerder kunnen stoppen.”

Dat nu de eerste deelnemer in Groningen is begonnen met afbouwen is een belangrijke eerste stap, maar het is nodig dat meer mensen gaan meedoen aan het OPERA-project om straks alle onderzoeksvragen goed te kunnen beantwoorden. Hoe meer deelnemers des te beter de toekomstige richtlijnen.