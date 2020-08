Ulfert Molenhuis neemt officieel afscheid van Voedselbank

nieuws

Foto: Geert Doornbos

Ulfert Molenhuis en Nettie Hoogers hebben afgelopen weekend officieel afscheid genomen van de Voedselbank Groningen. Door vrijwilligers en oud-vrijwilligers werden ze flink in het zonnetje gezet.

In februari werd bekend dat de toen 72-jarige Molenhuis afscheid ging nemen van de Voedselbank. Behalve Molenhuis stapte ook medebestuurder Nettie Hoogers na acht jaar bestuurslid te zijn geweest op. Molenhuis begon in 2012. “Ulfert is 72, hij stak de afgelopen acht jaar zo’n vijftig tot zestig uur in de week in zijn werk bij de voedselbank. Nu vindt hij het wel mooi geweest”, liet Monique Bueving in februari weten. Bueving volgt Molenhuis op.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de bestuurderswisseling in juni plaats zou vinden maar door de coronacrisis werd dit vervroegd naar afgelopen voorjaar. Dit weekend vond het officiële afscheid plaats. Ulfert en Nettie kregen een barbecue-buffet aangeboden. Daarnaast kregen ze diverse cadeaus uitgereikt namens alle vrijwilligers. Onder de cadeaus een fotoboek met negentig pagina’s aan foto’s, verhalen en herinneringen. “Ze hebben ons echt in de watten gelegd! Prachtig en veel dank!”, liet Molenhuis aan het einde van de avond weten.