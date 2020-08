Ulfert Molenhuis: ‘Kinderen uit armoede halen, dat was en is mijn motivatie’

Acht jaar lang was Ulfert Molenhuis het gezicht van de voedselbank in Groningen. Sinds 2012 bouwde hij de organisatie uit van een club met onenigheid in de leiding, weinig aanvoer van gezond voedsel en een Voedselbank waar heel veel ontbrak naar een stabiele en financieel gezonde instantie. In april van dit jaar nam Molenhuis afscheid als directeur.

“Eigenlijk ging ik op mijn eerste dag met een lege tas weer naar buiten”, vertelt Molenhuis. “Ik houd er wel van om iets op te bouwen, maar ik wilde toch wel graag wat basisdingen in handen hebben.” Desondanks bleef Molenhuis altijd bijzonder gemotiveerd om zo’n 50 á 60 uur per week te werken voor de Voedselbank. “Mijn voornaamste motivatie zijn altijd de kinderen geweest. Kinderen zijn schuldloos en kunnen kansloos worden als zij langdurig in armoede zitten en die verdienen dat niet. Dat doet mij pijn, als kinderen niet de kans krijgen om de talenten die ze hebben te benutten.”

In februari werd bekend dat de toen 72-jarige Molenhuis afscheid ging nemen van de Voedselbank. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de bestuurderswisseling in juni plaats zou vinden maar door de coronacrisis werd dit vervroegd naar afgelopen voorjaar. “Ik moest me terugtrekken bij de Voedselbank, omdat ik vanwege mijn leeftijd en de coronacrisis niet meer in de Voedselbank mocht zijn. Maar afscheid nemen is altijd lastig, helemaal van alle cliënten. Ik kende heel veel van hen en hielp hen met van alles. Dat stopt dan ineens. Dat was wel even wennen.”

Helemaal uit beeld zal Molenhuis echter niet zijn: “Ik ga me nog wel bezig houden met andere activiteiten op het gebied van armoedebestrijding. Helemaal met het zogenaamde tienpuntenplan, wat nu ook in de Tweede Kamer wordt behandeld. Daarmee gaan we de armoede echt in kern aanpakken en om de verleidingen voor mensen om in de schulden te komen tegen te gaan. Eigenlijk ben ik daar, na al die jaren, wel het meest trots op.”