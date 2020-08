Ukeleleklanken klinken zondag in Pioenpark

nieuws

Het Pioenpark biedt ruimte aan een bescheiden instrument: de ukelele. Komende zondag drie uur is de Groningen Ukulele Society daar bij elkaar.



De Groningse Ukulele Society bestaat al een tijdje en organiseert deze zomer enkele Summer (corona) Sessions. ‘It’s Fun – It’s Free – It’s Ukulele’

‘Hey Uke folks, tijd voor een Ukelele in het Park dag. Iedereen is welkom om langs te komen ukelele spelen in het mooie Pioenpark. Neem je uke, songboeken en wat te drinken en glimlachen mee’.

Klein voorproefje: https://www.facebook.com/hashtag/fhillysvlog

NB: De Engelse schrijfwijze voor het kleine snaarinstrument is ukulele, de Nederlandse ukelele.