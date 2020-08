Uitslaande woningbrand Paterswoldseweg, straat afgesloten

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een woning aan de Paterswoldseweg is woensdagavond een uitslaande brand uitgebroken. De brand gaat gepaard met flink wat rookontwikkeling.

De melding van de brand kwam rond 23.48 uur binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. Een minuut later werd er opgeschaald naar middelbrand waarop ook een tweede tankautospuit werd opgeroepen. “Het gaat om een brand op de vierde verdieping van een woongebouw”, laat een woordvoerder van de brandweer weten. “De brand is uitslaand, daarom hebben we opgeschaald naar middelbrand.” Rond 00.10 uur werd ook een tweede hoogwerker opgeroepen en werd assistentie gevraagd van een dompelpompaanhanger.

Volgens incidentfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl woedt de brand in de Zeeheldenburt. “Het gebouw staat aan de Paterswoldseweg tussen de kruising met de Eeldersingel en de Eelderstraat. De vlammen slaan uit de woning, en er komt veel rook vrij. Brandweerlieden zijn bezig om de deur van een naastgelegen woning te forceren.” Vanwege de brand is de weg voor het verkeer afgesloten.