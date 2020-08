Twijfels of ventilatierichtlijn RIVM voor scholen voldoende is

nieuws

Het Bouwbesluit voor scholen is niet toegespitst op het voorkomen van de verspreiding van infectieziekten. Dat laten experts donderdagavond weten in het televisieprogramma Nieuwsuur.

De Tweede Kamer werd afgelopen week bijgepraat door het RIVM. Eén van de onderdelen die besproken werd was het ventilatiesysteem in scholen en overheidsgebouwen. Jaap van Dissel van het RIVM liet aan de Kamer weten dat je moet voldoen aan het Bouwbesluit. “Dat lijkt mij een helder advies.” Maar experts trekken dat nu in twijfel. In het Bouwbesluit staan allemaal voorschriften waar nieuwbouw aan moet voldoen. Het besluit is echter niet toegespitst op het voorkomen van verspreiding van infectieziekten in gebouwen.

Raadsel

Het ministerie van Onderwijs schreef woensdag in een brief aan de Kamer dat veel scholen al geïnventariseerd hebben hoe het met de ventilatie gesteld is. Maar hoeveel scholen aan het Bouwbesluit voldoen is een raadsel omdat dit niet wordt bijgehouden. De experts stellen ondertussen dat als een gebouw voldoet aan het Bouwbesluit het maar de vraag is of het genoeg is om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

“Niet duf worden en goed kunnen leren”

“Het Bouwbesluit is niet ontworpen om te beschermen tegen ziektes die zich door de lucht verspreiden”, zegt Martijn de Riet die organisaties advies geeft over het Bouwbesluit tegen Nieuwsuur. Professor Binnenklimaat Philomena Bluyssen: “De ventilatienormen voor schoollokalen zijn opgesteld zodat kinderen niet duf worden en goed kunnen leren. Of die richtlijnen ook werken om het virus uit de lucht te halen is nog maar de vraag.”

Aerosolen

De rol van ventilatiesystemen zou groter kunnen zijn als blijkt dat het coronavirus zich verspreidt via aerosolen, hele kleine onzichtbare deeltjes die lang in de lucht kunnen blijven zweven. Op dit moment wordt er vanuit gegaan dat het virus zich vooral verspreidt via grote druppels die vrijkomen bij hoesten, praten en zingen. Het ventileren van ruimtes helpt tegen de verspreiding van beide vormen.