Tweeduizend huishoudens in Stad zonder stroom

Zo’n tweeduizend huishoudens in de wijken De Held, Vinkhuizen en Gravenburg zitten sinds maandagmiddag 12.30 uur zonder stroom. Dat meldt netbeheerder Enexis.

Monteurs gingen direct op pad om de storing te verhelpen. Rond kwart voor drie zou de storing voorbij zijn.

Er is een #stroomstoring in #Groningen gemeld om 12:39 uur, daarbij zitten 2059 klanten zonder stroom. Onze monteurs zijn onderweg om dit op te lossen. Sorry voor het ongemak! pic.twitter.com/KPNzMTKPam

— Enexis Storingen (@EnexisStoringen) August 17, 2020